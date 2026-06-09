Uno chef di fama internazionale ha aperto un ristorante in un hotel sul Lago di Como. La struttura ha annunciato ufficialmente l’inaugurazione, che si terrà nelle prossime settimane. La cucina sarà gestita dallo chef e offrirà piatti della tradizione locale rivisitati con tecniche moderne. La direzione ha confermato che l’apertura prevede un investimento significativo e l’assunzione di personale qualificato. Nessun dettaglio sui nomi coinvolti o sui tempi esatti dell’inaugurazione.

Quando un grande chef entra in un hotel, la notizia racconta una trasformazione profonda che coinvolge il modo in cui le strutture ricettive costruiscono la propria identità. È il caso di Mauro Colagreco, cuoco del tristellato Mirazur di Mentone e figura di riferimento della gastronomia contemporanea, che ha scelto il Lago di Como per la sua prima esperienza italiana all’interno di un albergo. Il progetto prende forma nel nuovo The Lake Como EDITION, dove Colagreco firma quattro diversi spazi dedicati alla ristorazione. Non un solo ristorante, dunque, ma un ecosistema gastronomico che va dal lobby bar ai servizi a bordo piscina fino ai due indirizzi principali, Renzo e Cetino. Un approccio che riflette la tendenza dell’ospitalità di fascia alta a offrire esperienze sempre più articolate, nelle quali la cucina diventa parte integrante del racconto della destinazione. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Mauro Colagreco sbarca sul Lago di Como

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