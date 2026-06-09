Matera dedica un evento a Nicola Romeo, fondatore dell'Alfa Romeo, evidenziando il suo ruolo nel mondo dei motori tra gli anni ’20 e la regione Lucania. La celebrazione si concentra sulla storia di un uomo del Sud che ha raggiunto il successo a Milano, e sui legami familiari che lo collegano alla zona. Non sono stati forniti dettagli sui partecipanti o sulle modalità dell’evento.

? Punti chiave? In Breve Matera celebra le radici lucane di Nicola Romeo con la presentazione di un nuovo volume. Il pomeriggio nella sala consiliare della Provincia di Matera ha ospitato la presentazione del libro Romeo e l’Alfa. Storia di un mito italiano scritto da Leonardo Giordano. L’evento, organizzato dal Centro Studi Vittorio Fiore, ha voluto onorare il 150° anniversario della nascita di Nicola Romeo, il fondatore della celebre casa automobilistica Alfa Romeo. Sebbene la nascita dell’industriale sia avvenuta a Sant’Antimo, in provincia di Napoli, la sua storia affonda le radici nella terra lucana attraverso la famiglia paterna. Un viaggio tra imprenditoria e identità meridionale. L’incontro ha la partecipazione di diverse figure istituzionali, tra cui il Sindaco Antonio Nicoletti e il Presidente della Provincia Francesco Mancini. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Matera celebra Nicola Romeo: il mito dell’Alfa tra Lucania e motori

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