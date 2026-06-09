Match di pugilato tra studenti | il preside presenta esposto

Il preside ha presentato un esposto dopo un incontro di pugilato tra studenti organizzato sotto una scala. Non sono stati chiariti i modi in cui gli studenti hanno messo insieme l’evento o come siano stati ottenuti i guantoni da boxe. La scuola ha avviato un’indagine per verificare le circostanze dell’accaduto. Nessuna persona è stata denunciata o coinvolta in modo formale fino a questo momento.

? Domande chiave? In Breve Il video di un incontro di pugilato tra studenti scuote la scuola: il preside Ricci presenta esposto alla Procura dei minori. Il preside Ricci ha presentato un esposto formale alle forze dell’ordine affinché la Procura della dei minori verifichi possibili profili di responsabilità penale dopo un incontro di pugilato avvenuto tra studenti. L’episodio, che ha coinvolto due ragazzi di una seconda professionale, si è svolto in una zona angusta della scuola, precisamente sotto una scala antincendio. La scoperta del fatto è avvenuta al termine delle lezioni, quando una collaboratrice scolastica ha mostrato al dirigente un video già circolante su un canale Telegram. Le immagini mostrano una situazione di pericolo, con i ragazzi che rischiano ripetutamente di urtare i sostegni metallici della scala durante lo scontro. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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