Durante una cena organizzata dall’associazione MaremmaDakar spirit of Tuscany, un contributo è stato donato all’Anpas Humanitas. L’evento ha visto la partecipazione di diverse persone, con momenti di convivialità e scambio. La somma raccolta sarà destinata alle attività di volontariato dell’associazione di assistenza, senza ulteriori dettagli sui numeri o sui soggetti coinvolti.

Ogni occasione è buona per promuovere iniziative di solidarietà. Com’è successo con Anpas Humanitas che ha preso parte alla cena conviviale organizzata dall’associazione MaremmaDakar spirit of Tuscany. Realtà guidata dal presidente Piero Picchi attiva da più di vent’anni, che è specializzata nella partecipazione a raid e rally motoristici internazionali. Nel contesto di allegria e convivialità che ha caratterizzato la serata, "la nostra associazione – dice il presidente, Christian Sensi – ha presentato ai partecipanti una ‘seggiolina elettrica montascale’ recentemente acquistata grazie al generoso contributo di Grechi Costruzioni di Luca Grechi e del ristorante La Parolaccia di Roselle. Un tipo di presidio di cui sono dotati alcuni dei nostri mezzi attrezzati, che viene utilizzato per spostare lungo le scale pazienti non deambulanti che vivono in appartamenti non serviti da ascensori". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Maremma Dakar. Contributo per l’Anpas

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