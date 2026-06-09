Marefestival l' Asp porta a Salina il Villaggio della Salute | screening prevenzione e visite gratuite

Notizia in breve

Durante il Marefestival a Salina, l'Asp ha allestito il Villaggio della Salute, offrendo screening, visite gratuite e servizi di prevenzione. L'iniziativa si inserisce nel programma della quindicesima edizione della manifestazione dedicata a cinema e comunicazione. Oltre agli eventi culturali, i partecipanti hanno potuto accedere a servizi sanitari senza costi, con particolare attenzione alla prevenzione e alla diagnosi precoce. La presenza del villaggio si è svolta parallelamente agli appuntamenti principali del festival.