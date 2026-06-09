Un editoriale di un quotidiano denuncia che molte notizie vengono ignorate o nascoste, lasciando il pubblico senza risposte su temi importanti. Si parla di omissioni e domande inevase, con riferimenti a ambienti chiusi e situazioni trascurate. Il testo suggerisce che il potere non rende note tutte le informazioni, lasciando il pubblico senza chiarimenti. Non vengono citati nomi di persone o enti, solo immagini di stanze chiuse e sigari spenti.

Ci sono storie che puzzano di sigaro spento, whisky annacquato e stanze chiuse da troppo tempo. Quella raccontata da Marco Travaglio nel suo editoriale è una di quelle. Non perché contenga verità definitive. Quelle le lascio ai Santi, ai magistrati infallibili e ai comunicati scritti con il pilota automatico. Ma perché racconta qualcosa di molto più familiare: il momento in cui il potere decide che è ora di smettere di farsi domande. La faccenda è semplice. O almeno dovrebbe esserlo. Se una testimone sostiene di aver visto qualcosa, la ascolti. Se racconta frottole, la smentisci con i fatti. Se invece scegli di non sentirla nemmeno, stai giocando una partita strana. È come dichiarare concluso un incontro al ventesimo minuto e poi vantarsi del risultato. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Marco Travaglio non si arrende (e fa bene): quando la verità resta fuori dalla porta e il potere brinda da solo

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