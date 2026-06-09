Marche qualità di aria e mare al top Ecco la nuova nave oceanografica

Da ilrestodelcarlino.it 9 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le acque di balneazione nelle Marche sono tra le migliori in Italia, con sei anni consecutivi di qualità ottimale. La qualità dell’aria nella regione si mantiene nei limiti stabiliti da tempo. Recentemente è stata inaugurata una nuova nave oceanografica, destinata a studi e monitoraggi ambientali. La nave rappresenta un investimento per migliorare le analisi e la tutela delle risorse marine e atmosferiche.

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Acque di balneazione tra le migliori in Italia, qualità dell’aria nei limiti da sei anni e un sistema di controllo ambientale che si rafforza su tutto il territorio regionale: è il quadro che emerge da “Ambiente Marche 2026”, il rapporto Arpam presentato ad Ancona alla presenza dell’assessore regionale all’Ambiente Tiziano Consoli, dalla direttrice generale Arpam Rossana Cintoli, dal direttore tecnico scientifico Sergio Ceradini e da Gianluca De Grandis, responsabile dei monitoraggi delle acque marine. Nel 2025 i principali indicatori della qualità dell’aria – PM10, PM2.5 e biossido di azoto – si sono mantenuti al di sotto dei limiti di legge in tutte le centraline della rete regionale. Diminuiscono inoltre i superamenti e, per le polveri più fini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Temi più discussi: Ambiente Marche 2026: acque di balneazione tra le migliori d’Italia, qualità dell’aria in miglioramento e monitoraggio capillare del territorio; Marche, qualità dell’aria nei limiti per il sesto anno consecutivo; Marche, qualità di aria e mare al top. Ecco la nuova nave oceanografica; Qualità dell'aria Veneto.

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