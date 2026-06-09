Marano l’ultimo esame sul ponte

Nella notte, è stato autorizzato il passaggio di carichi pesanti sul nuovo ponte sul Marano, situato lungo viale d’Annunzio. Questa decisione permette di utilizzare la struttura anche per veicoli di peso elevato, dopo le verifiche e le approvazioni necessarie. La riapertura ai mezzi più pesanti segna un passo importante nel completamento e nell’utilizzo funzionale del ponte, che era stato oggetto di lavori e controlli precedenti.

Via libera ai carichi pesanti sul nuovo ponte sul Marano, lungo viale d’Annunzio. Nella notte appena conclusa il traffico sul ponte è stato interrotto per consentire le le attività tecniche necessarie a rendere la struttura pienamente operativa senza vincoli di stazza per i veicoli che la possono percorrere. La chiusura totale al transito, sia veicolare che pedonale, è scattata alle 22 di ieri ed è andata avanti fino alle 3 del mattino circa. E’ stata interessata dalle limitazioni del traffico una vasta area. Infatti, per impedire l’immissione nell’area di cantiere, era attivo il divieto di accesso su viale D’Annunzio agli incroci con viale Angeloni, viale Tassoni e viale Verdi. Dopo la... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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