Manfredonia sabato 13 giugno il Memorial Pietro Sorano
Sabato 13 giugno si svolgerà al Miramare la sesta edizione del Memorial Pietro Sorano. L’evento riunisce amici e parenti di Pietro, scomparso nel 2009 a 25 anni a causa di un incidente stradale. La manifestazione prevede attività e incontri dedicati alla memoria del giovane. La giornata si svolgerà nel rispetto della tradizione di commemorazione e con la partecipazione di diverse persone del territorio.
Sabato 13 giugno al Miramare si terrà la sesta edizione del Memorial Pietro Sorano con amici e parenti di Pietro, scomparso nel 2009 a soli 25 anni a seguito di un incidente stradale. Quest’anno, nel corso della manifestazione, sarà ricordato anche il giovane Antonio Senisi, scomparso lo. IlSipontino.net. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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