manfredonia sabato 13 giugno il memorial pietro sorano

Notizia in breve

Sabato 13 giugno si svolgerà al Miramare la sesta edizione del Memorial Pietro Sorano. L’evento riunisce amici e parenti di Pietro, scomparso nel 2009 a 25 anni a causa di un incidente stradale. La manifestazione prevede attività e incontri dedicati alla memoria del giovane. La giornata si svolgerà nel rispetto della tradizione di commemorazione e con la partecipazione di diverse persone del territorio.