Manfredonia il menù di Fichi di Puglia

Cinque degustazioni, due calici, dieci realtà del territorio e un unico racconto da vivere nel cuore di Manfredonia. Ogni proposta è stata pensata per raccontare la Puglia attraverso i suoi sapori più autentici. Una sera d’inizio estate, buon cibo, vino, musica e il piacere di ritrovarsi sotto il cielo di Piazza Duomo. I ticket sono disponibili presso la Pro Loco di Manfredonia e presso Bottega Signorini, Calice Rosa - Sapori di Puglia e Moody al Campanile. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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