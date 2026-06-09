La metà dei lavoratori nei servizi pubblici ha oltre 50 anni, mentre l’età media si mantiene elevata. Nonostante un aumento dell’occupazione nel settore di acqua, energia e igiene, mancano giovani e nuovi ingressi. La presenza di dipendenti anziani è consistente e il ricambio generazionale appare insufficiente. La mancanza di giovani rende più difficile mantenere l’efficienza dei servizi pubblici.

L’ età media dei dipendenti nei servizi pubblici è preoccupante. Nonostante il lavoro, e quindi l’occupazione, continui a crescere, il settore della gestione di acqua, energia e igiene si trova a fare i conti con dipendenti sempre più anziani. Il miglioramento delle contrattuali ha fatto recuperare corda a enti gestori ma resta il fatto che un lavoratore su due ha superato i 50 anni, e quelli che hanno meno di 40 anni restano una minoranza. Crescono gli occupati nei servizi pubblici. Lo studio è stato svolto da Ref Ricerche e Utilitalia, la federazione nata dalla fusione di Federutility e Federambiente, che unisce le imprese italiane che si occupano della gestione di servizi pubblici. Ha analizzato un campione di oltre 110. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Mancano giovani nei servizi, la metà dei lavoratori ha oltre 50 anni

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