Mancano giovani nei servizi la metà dei lavoratori ha oltre 50 anni
La metà dei lavoratori nei servizi pubblici ha oltre 50 anni, mentre l’età media si mantiene elevata. Nonostante un aumento dell’occupazione nel settore di acqua, energia e igiene, mancano giovani e nuovi ingressi. La presenza di dipendenti anziani è consistente e il ricambio generazionale appare insufficiente. La mancanza di giovani rende più difficile mantenere l’efficienza dei servizi pubblici.
L’ età media dei dipendenti nei servizi pubblici è preoccupante. Nonostante il lavoro, e quindi l’occupazione, continui a crescere, il settore della gestione di acqua, energia e igiene si trova a fare i conti con dipendenti sempre più anziani. Il miglioramento delle contrattuali ha fatto recuperare corda a enti gestori ma resta il fatto che un lavoratore su due ha superato i 50 anni, e quelli che hanno meno di 40 anni restano una minoranza. Crescono gli occupati nei servizi pubblici. Lo studio è stato svolto da Ref Ricerche e Utilitalia, la federazione nata dalla fusione di Federutility e Federambiente, che unisce le imprese italiane che si occupano della gestione di servizi pubblici. Ha analizzato un campione di oltre 110. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
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