Maggio aperto | I Musici del Gran Principe suonano e cantano il barocco francese
I Musici del Gran Principe eseguono un programma dedicato al barocco sacro francese, con brani raramente ascoltati in Italia. Lo spettacolo si concentra sulla musica del XVII e XVIII secolo, evidenziando composizioni di autori francesi dell’epoca. L’ensemble propone un percorso musicale che unisce strumenti e canto, offrendo un’occasione di ascolto di opere poco conosciute. La rappresentazione si inserisce nell’ambito di un festival che valorizza il patrimonio musicale storico.
Un itinerario attraverso la ricchezza espressiva del barocco sacro francese, con opere di rara esecuzione in Italia, molto importanti per comprendere la cultura musicale dell’epoca. Cori, ricchi intrecci vocali e importanti sonorità strumentali evocano quel “grande teatro di Dio” che dà il nome alla serata, nel quale la liturgia si trasforma in musica. La serata si apre con “Cantique quatrième, Sur le bonheur des justes et sur le malheur des réprouvés, S.127” di Michel-Richard de Lalande, autore che contribuì in maniera decisiva alla definizione del linguaggio musicale della monarchia francese e della Cappella Reale di Versailles. Il concerto continua con lo Stabat Mater, SdB. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
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