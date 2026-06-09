Madonna di nuovo regina della dance | nel mini-film Confessions II balla più che mai

Madonna ha pubblicato sui social un invito a ballare, accompagnato dal lancio del suo nuovo cortometraggio di 13 minuti intitolato “Confessions II — The Film”. Diretto da David Toro e Solomon Chase dei Torso, il mini-film mostra la cantante impegnata in numerose performance di danza. La popstar si esibisce con energia, senza mostrare segni di età, e invita gli spettatori a unirsi a lei sul “pavimento danzante”.

“Vieni sul pavimento danzante con me”. A scriverlo è Madonna sui suoi canali social. La popstar non teme gli anni e torna a muoversi sul ritmo in un cortometraggio di 13 minuti, “Confessions II — The Film”, diretto da David Toro e Solomon Chase dei Torso. Pubblicato sul canale YouTube ufficiale, il video anticipa l’uscita del nuovo disco “Confessions II” prevista per il 3 luglio. Sarà il quindicesimo album in studio della cantante e si ricollega idealmente a “Confessions on a Dance Floor” del 2005: un omaggio alle origini dance di Madonna. Dolce & Gabbana firmano i corsetti e i costumi di scena indossati non solo dalla regina del pop, ma anche un cast d’eccezione: Jennifer Garner — che secondo indiscrezioni dovrebbe interpretare Madonna in un biopic futuro diretto dalla stessa artista — Gwendoline Christie, Kate Moss, Benedict Cumberbatch e Rupert Grint. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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Madonna Shocks New York With Massive Surprise Concert in Times Square!

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