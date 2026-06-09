Madison Square Garden | boati e fischi contro Trump durante l’inno

Da ameve.eu 9 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante una partita al Madison Square Garden, il pubblico ha reagito con boati e fischi durante l'inno nazionale mentre Trump era presente nella suite riservata. Non sono state fornite dettagli su come l'operatore abbia gestito i fischi o se siano stati adottati interventi specifici per fermarli. Non ci sono informazioni disponibili su chi accompagnasse Trump nella zona riservata, né su eventuali misure adottate per contenere le proteste durante l'evento.

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? Domande chiave? In Breve Fischi e proteste al Madison Square Garden: l’inno nazionale diventa un momento di tensione per Trump. Pesanti fischi e boati di disappunto hanno colpito Donald Trump durante l’esecuzione dell’inno nazionale americano al Madison Square Garden di New York. Il tycoon, presente nell’arena per seguire la gara-3 delle Finals NBA tra i Knicks e gli Spurs, è stato inquadrato sul maxischermo proprio mentre la musica solenne accompagnava il saluto militare. La reazione del pubblico è stata immediata e sonora, creando un clima di forte scontro tra la figura politica e la folla presente nell’impianto sportivo. L’atmosfera elettrica dell’arena è cambiata drasticamente nel momento in cui l’immagine del presidente è apparsa sugli schermi giganti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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