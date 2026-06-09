Apple ha annunciato che il nuovo sistema operativo macOS Golden Gate sarà compatibile esclusivamente con dispositivi Apple Silicon. I modelli Mac Intel non riceveranno aggiornamenti e non potranno installare il nuovo sistema. Dopo il supporto a Tahoe, i vecchi MacBook continueranno a funzionare, ma senza aggiornamenti futuri. La decisione riguarda solo i dispositivi con chip Apple Silicon, lasciando fuori i modelli Intel.

? Domande chiave? In Breve macOS Golden Gate e il tramonto definitivo dei processori Intel: ecco la nuova lista di compatibilità. Durante il keynote della WWDC, Apple ha presentato ufficialmente macOS Golden Gate, la prossima versione principale del sistema operativo per Mac. L’annuncio segna un punto di svolta fondamentale per l’ecosistema della casa di Cupertino, poiché la nuova release conferma la fine dell’era dei processori Intel. Con questo aggiornamento, l’installazione di macOS 27 richiederà obbligatoriamente un computer dotato di chip Apple silicon, rendendo di fatto i modelli basati su architettura Intel non più compatibili con le ultime innovazioni software. La transizione verso l’architettura proprietaria di Apple, già annunciata l’anno scorso, trova oggi la sua piena attuazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Segui gli aggiornamenti su Apple.

© Ameve.eu - macOS Golden Gate: solo Apple silicon per il nuovo sistema operativo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

How to Create a macOS Golden Gate (macOS 27) Bootable USB Installer in Minutes

Notizie e thread social correlati

macOS 27: Apple punta su stabilità e chip silicon per il MacApple ha annunciato che il sistema operativo macOS 27 si concentrerà sulla stabilità e sull'integrazione dei chip Silicon nei Mac.

macOS Golden Gate 27: l’IA trasforma l’interfaccia del MacÈ stato annunciato il lancio di macOS Golden Gate 27, che introduce un'interfaccia rivisitata chiamata Liquid Glass, basata su intelligenza...

Temi più discussi: macOS 27 Golden Gate ufficiale alla WWDC 2026, le principali novità; macOS Golden Gate 27: Apple ammette gli errori di Tahoe (e li corregge); Apple annuncia macOS Golden Gate 27, punta tutto su performance e design; Il prossimo macOS si chiama Golden Gate: le novità.

Hermes al lavoro in xcode-beta macOS Golden Gate (con impostazioni di configurazione.) reddit

macOS Golden Gate: ecco tutti i Mac compatibili con il nuovo aggiornamento (e i quattro modelli esclusi)Apple ha presentato macOS Golden Gate (macOS 27) alla WWDC: addio definitivo ai Mac con processore Intel, ecco l'elenco completo dei modelli Apple silicon supportati e i quattro Mac che perdono il sup ... ispazio.net

Apple annuncia macOS Golden Gate 27: Liquid Glass rifinito, la nuova Siri AI in Spotlight e tante novità AIApple ha presentato macOS Golden Gate 27 alla WWDC26: Liquid Glass più rifinito e personalizzabile, indicizzazione ricostruita, la nuova Siri AI in Spotlight e novità per Visual Intelligence, Safari, ... ispazio.net