macOS Golden Gate 27 | l’IA trasforma l’interfaccia del Mac

È stato annunciato il lancio di macOS Golden Gate 27, che introduce un'interfaccia rivisitata chiamata Liquid Glass, basata su intelligenza artificiale. Questa novità modifica l’aspetto e le funzioni del sistema operativo. Tuttavia, le funzioni di Siri alimentate dall’IA potrebbero non essere disponibili subito in Europa. La presentazione ha evidenziato le principali innovazioni e le differenze di disponibilità tra le regioni.

Come cambierà l'interfaccia del Mac con il nuovo linguaggio Liquid Glass? Perché le funzioni di Siri AI potrebbero non arrivare subito in Europa? Cosa permetterà di fare la nuova funzione Visual Intelligence sullo schermo? Come creerà il sistema nuove scorciatoie usando solo il linguaggio naturale??? In Breve Siri AI integra dati Google, informazioni personali e modelli locali o cloud. Digital Markets Act blocca il rilascio immediato delle funzioni in Europa. Visual Intelli . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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