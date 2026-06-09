Macchina di santa Rosa la data del montaggio anticipato di Dies natalis

Per il 2026, la macchina di Santa Rosa sarà montata in anticipo a piazza San Sisto, come già avvenuto durante il Giubileo dello scorso anno. La decisione riguarda l’installazione di Dies natalis, che sarà anticipata rispetto alle date tradizionali. La modifica nella tempistica si inserisce in un esperimento già avviato nel 2025. La data precisa di montaggio non è ancora stata comunicata.

Anche nel 2026, dopo l'esperimento legato al Giubileo dello scorso anno, Dies natalis sarà montata in anticipo a piazza San Sisto. Palazzo dei Priori ha ufficializzato il cronoprogramma e le relative modifiche alla circolazione.La decisione di anticipare l'assemblaggio dell'opera, che sarà. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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Leslie La Penna intervistato sul doppiaggio da Antonio Viola e Daniele Manno, 31 maggio 2026

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