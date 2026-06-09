L’Umbria che spacca La città della musica

Oltre 12mila biglietti venduti in prevendita, più di 80 artisti previsti e otto palchi distribuiti in vari punti della città. La manifestazione musicale si svolgerà nel centro storico, coinvolgendo diverse location. Le autorità hanno disposto misure di sicurezza e controllo per gestire l’afflusso di pubblico. La tre giorni di concerti inizierà questa sera e durerà fino a domenica. Sono previsti servizi di assistenza sanitaria e vigilanza lungo tutto il percorso.

Oltre 12mila biglietti già venduti in prevendita, 80 artisti al giorno, otto palchi spalmati in tutto il centro storico, concerti, incontri e performance dall’alba a notte fonda per una città che si muove compatta al ritmo della grande musica, puntando sui giovani e sulla contemporaneità della proposta culturale. Da mercoledì 24 a domenica 28 giugno torna “L’Umbria che spacca“ con l’edizione più grande di sempre, svelata ieri in piazza del Melo dagli organizzatori dell’associazione Roghers Staff, con i tantissimi rappresentanti delle istituzioni e dei partner coinvolti. Il cartellone è davvero vastissimo, con i grandi nomi della scena musicale contemporanea, gli eventi gratuiti, le note... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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