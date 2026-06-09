Milano – Ha un bel coraggio, Arturo Pérez-Reverte, ad ambientare il suo ultimo romanzo ‘L’Isola della donna addormentata’ ( Settecolori) nell’Egeo, mare di prodigi e di miti, raccontati da poeti come Omero. Non è intimidito dal confronto? “Ho già corso il rischio ambientando “Il problema finale” (con successo, ndr ) là dove dal III millennio aC sono state gettate le basi della nostra storia, filosofia, arte, politica. Sì, l’Egeo è il cuore della civiltà occidentale. E sulla sua fine volgono i miei pensieri”. Una precisazione, l’isoletta di Gynaíka Koimisméni (‘la donna addormentata’), che dà il titolo, non si trova sui dépliant turistici. “Accanto a Syros, capitale delle Cicladi, l’ho immaginata. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’ultimo romanzo di Arturo Pérez-Reverte, storie di spie e vecchi marinai: “Guardo all’Egeo, un mare di miti”

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PÉREZ REVERTE, LAPIDARIO: La BATALLA está PERDIDA |

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