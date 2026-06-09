L’ultimo Chopard Mille Miglia è un orologio da corsa senza cronografo
Un orologio Chopard Mille Miglia senza cronografo è stato venduto all’asta a circa 25.000 euro. Si tratta di un modello dedicato alla storica gara di velocità, con cassa in acciaio e quadrante nero. Il pezzo risale agli anni 2000 ed è stato prodotto in serie limitata. Non ha funzioni di cronometro, ma presenta il classico design ispirato alle auto da corsa. La vendita si è svolta in una casa d’aste internazionale.
Chopard conosce la Mille Miglia meglio di molti dei piloti che ogni anno si schierano alla partenza. Dal 1988 il marchio svizzero accompagna quella che Enzo Ferrari definì “la corsa più bella del mondo”, trasformando un rally storico in una delle collaborazioni più riconoscibili dell'orologeria contemporanea. Nel frattempo sono cambiati i modelli, le auto e perfino il modo di vivere la passione per i motori, ma una cosa è rimasta immutata: Karl-Friedrich Scheufele, Co-Presidente della maison, continua a presentarsi al via della gara in prima persona. Da questo rapporto lungo quasi quarant'anni nasce oggi il nuovo Mille Miglia GTS Power Control Grigio-Blu – 2026 Racing Edition, una serie limitata e numerata di 250 esemplari destinata all’Italia e alle boutique Chopard nel mondo. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
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