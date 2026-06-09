L’ultimo Chopard Mille Miglia è un orologio da corsa senza cronografo

Notizia in breve

Un orologio Chopard Mille Miglia senza cronografo è stato venduto all’asta a circa 25.000 euro. Si tratta di un modello dedicato alla storica gara di velocità, con cassa in acciaio e quadrante nero. Il pezzo risale agli anni 2000 ed è stato prodotto in serie limitata. Non ha funzioni di cronometro, ma presenta il classico design ispirato alle auto da corsa. La vendita si è svolta in una casa d’aste internazionale.