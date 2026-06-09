Al suono dell’ultima campanella, circa 60mila studenti della provincia hanno celebrato la fine dell’anno scolastico con un lancio di uova e pomodori. Durante la festa, alcuni hanno indossato magliette firmate da compagni e insegnanti. In alcuni momenti, sono stati segnalati episodi di gavettoni, mentre si discuteva di un possibile problema di amianto nel complesso scolastico.

Magliette con le firme di compagni e qualche professore come ricordo e via ai gavettoni. L’ultima campanella dell’anno scolastico è stata festeggiata dai 60mila studenti della provincia. Al liceo Cairoli di corso Mazzini a Pavia i ragazzi hanno fatto un po’ di baraonda, ma nulla in confronto alla “battaglia“ che come da tradizione si è scatenata tra i rivali del liceo scientifico Copernico e dell’ Itis Cardano. In via Verdi sono volati pomodori e uova oltre ai gavettoni. Eppure, per evitare i problemi che si erano verificati l’anno scorso con l’intervento delle forze dell’ordine, ieri i ragazzi dell’Itis hanno avuto una lectio superbrevis, fino alle 9,45 mentre i liceali alle 11 sono stati fatti uscire dall’uscita sul retro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’ultima campanella. Lancio di uova e pomodori. Rebus amianto al Golgi

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