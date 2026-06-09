L’Ucraina può negoziare da una posizione migliore ma l’Europa deve fare la sua parte

Domenica a Londra, il presidente ucraino ha incontrato i leader di Regno Unito, Francia e Germania. Al centro dell’incontro ci sono state le condizioni per una pace che sia considerata giusta e duratura. Si discute di possibili negoziati tra Ucraina e le parti coinvolte, con l’Ucraina che potrebbe negoziare da una posizione più favorevole. La discussione si è concentrata anche sul ruolo dell’Europa nel facilitare un accordo stabile.

Starmer, Macron e Merz hanno appena messo sul tavolo un quadro concreto per la pace. La vera domanda è se sono disposti a fare ciò che serve perché non resti un mero esercizio sulla carta La loro dichiarazione congiunta poggia su cinque pilastri. In primo luogo, un cessate il fuoco immediato e complessivo; Mosca è esplicitamente sollecitata ad accettare una piena cessazione delle ostilità. In secondo luogo, l’attuale linea di contatto costituirebbe il punto di partenza per i negoziati, non il loro esito predeterminato: leader sottolineano che i confini internazionali non possono essere modificati con la forza e che il diritto sovrano dell’Ucraina di scegliere i propri meccanismi di sicurezza e le proprie alleanze deve essere pienamente rispettato. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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