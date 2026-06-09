Luce artificiale | la minaccia invisibile che distrugge il buio naturale

La luce blu artificiale riduce la produzione di melatonina nel corpo umano. Alcune specie animali, come uccelli e insetti, sono a rischio di estinzione a causa dell'illuminazione urbana. La presenza di lampioni e luci artificiali modifica i comportamenti naturali di molte specie. La luce artificiale può alterare i cicli di vita e di migrazione di alcune specie animali. La questione riguarda principalmente l'impatto dell'illuminazione artificiale sull'ambiente naturale e sulla salute umana.

Come influisce la luce blu sulla produzione di melatonina nel corpo? Quali specie animali rischiano l'estinzione a causa dei lampioni urbani? Perché l'illuminazione artificiale frammenta i corridoi ecologici della fauna? Cosa possiamo fare concretamente per ridurre l'inquinamento luminoso domestico??? In Breve Oltre il 60% degli invertebrati e il 30% dei mammiferi dipendono dall'oscurità. Luce blu dei LED inibisce melatonina causando obesità, diabete e rischi . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Prince Williams Invisible Shield: The Secret Tech Protecting the Royals

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