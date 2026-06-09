L' oro del Parma pure nel settore giovanile | Diallo e Varali campioni d’Europa e simboli di un Club che cresce

Due difensori centrali nati nel 2009, Diallo e Varali, hanno vinto il Campionato europeo con la nazionale Under 17. Sono considerati i principali rappresentanti del settore giovanile del club, che negli ultimi anni ha rafforzato la propria posizione. Entrambi sono stati titolari nella competizione continentale, contribuendo alla conquista del titolo. La vittoria europea si aggiunge ai risultati positivi del settore giovanile del club, che continua a sviluppare giovani talenti.

Djibril Diallo e Ludovico Varali sono il presente e soprattutto il futuro del Parma. Difensori centrali classe 2009, colonne dell’Italia Under 17 campione d’Europa, rappresentano oggi il simbolo più evidente della crescita di un settore giovanile che negli ultimi anni si è affermato come uno dei. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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