Il 3 dicembre 2025 a Southampton, un giovane di 18 anni è stato ucciso da un uomo di 23 anni di origine indiana. La vittima è stata accoltellata e ha perso la vita. Le autorità e i media britannici non hanno ancora rivelato dettagli sulla motivazione dell’aggressione. La vicenda si inserisce in un contesto di crescente criminalità etnica, che secondo alcune fonti locali viene minimizzata dalle istituzioni e dalla stampa.

Roma, 9 giu – Il 3 dicembre 2025, a Southampton, il 18enne Henry Nowak viene accoltellato a morte da Vickrum Singh Digwa, un 23enne indiano con cittadinanza britannica. Lo colpisce cinque volte con un pugnale cerimoniale sikh che si porta addosso per ragioni religiose. Quando arrivano gli agenti, Henry è a terra sanguinante e ripete per ben nove volte: “ Non riesco a respirare ”. Nonostante ciò, viene ammanettato perché Digwa racconta la menzogna perfetta: “Sono stato aggredito da un razzista bianco che mi ha strappato il turbante”. Il doppio standard delle autorità britanniche. I poliziotti, terrorizzati dalla possibile accusa di razzismo, lasciano Henry agonizzante con le manette ai polsi senza chiedere l’intervento dei soccorsi. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - L’omicidio di Henry Nowak e l’emergenza criminalità etnica che le istituzioni e i media inglesi cercano di nascondere a colpi di antirazzismo

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Henry Nowak told officers he could not breathe nine times before being handcuffed, father says

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