Un uomo coinvolto nell’omicidio alla stazione Certosa ha dichiarato di non essere stato lui a uccidere il giovane. Secondo la sua versione, avrebbe trovato il ragazzo a terra e in mano un sasso, non un coltello. Ha spiegato che la lite sarebbe nata da una rivalità, ma ha negato di aver partecipato all’omicidio. La polizia sta verificando le sue dichiarazioni in relazione alle testimonianze e alle prove raccolte sul luogo.

Milano – “Non sono stato io ad uccidere quel ragazzo, io sono arrivato ch e lui era già a terra e, in mano non avevo un coltello, ma un sasso”. E poi ha aggiunto: “C’è un ragazzo che ha fatto un video di quello che stava accadendo, u n video dell’omicidio ” e lì si vedrebbe che io non ho fatto niente e posso procurarmelo”. Si è difeso così, interrogato dalla gip Sara Cipolla, Jefferson Smit Echevarria Verano, 19 anni peruviano, uno dei due destinatari (l’altro è irreperibile) del decreto di fermo della Procura per l ’omicidio volontario aggravato dalla premeditazione e dal numero degli aggressori in concorso, di Gianluca Ibarra Silvera. Il 22enne è stato accoltellato la sera del 26 maggio alla stazione Certosa, poi è stato trascinato e buttato in una profonda intercapedine, morirà circa un’ora dopo in ospedale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’omicidio alla stazione Certosa, la versione di Jefferson: “Lite nata per una rivalità, ma non l’ho ammazzato io”

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Omicidio Milano Certosa, resta in carcere il 19enne accusato di aver colpito e ucciso il 22enne

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