Lombardia piano ferrovie | 10 miliardi già investiti per la rete

Notizia in breve

Sono stati investiti 10 miliardi di euro nella rete ferroviaria in Lombardia. Per il 2027, sono previsti 13 miliardi di euro destinati a nuove opere, ma non sono ancora stati specificati i dettagli di tali interventi. La stazione di Bergamo subirà modifiche grazie a un nuovo piano integrato, anche se le caratteristiche precise di queste modifiche non sono state indicate.