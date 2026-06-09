Lombardia piano ferrovie | 10 miliardi già investiti per la rete
Sono stati investiti 10 miliardi di euro nella rete ferroviaria in Lombardia. Per il 2027, sono previsti 13 miliardi di euro destinati a nuove opere, ma non sono ancora stati specificati i dettagli di tali interventi. La stazione di Bergamo subirà modifiche grazie a un nuovo piano integrato, anche se le caratteristiche precise di queste modifiche non sono state indicate.
? Domande chiave? In Breve RFI investe 10 miliardi in Lombardia per il potenziamento ferroviario: ecco il dettaglio del piano. Rete Ferroviaria Italiana ha già completato l’impiego di 10 miliardi di euro in Lombardia per il ciclo di investimenti che va dal 2022 al 2026. Il bilancio dettagliato delle opere è stato presentato ieri da Aldo Isi e Claudia Terzi, delineando una strategia che punta a trasformare radicalmente la mobilità regionale attraverso tecnologie avanzate e nuove infrastrutture. Il piano complessivo previsto per la regione lombarda ammonta a una cifra di 28,3 miliardi di euro. Di questo totale, 15 miliardi risultano già in fase di gestione, con una parte significativa di 10 miliardi già pienamente realizzata. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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