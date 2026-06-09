di Luca Pizzagalli L’Omag Mt San Giovanni annuncia l’ultimo tassello del suo mercato con un’altra giocatrice di sicuro avvenire, il giovane opposto turco, Pelin Eroktay, di appena 21 anni che andrà a giocarsi il posto con Anna Adelusi, già annunciata dalla società marignanese. Si completa così un parco attaccanti davvero molto molto interessante per le ambizioni di una società che vuole crescere ancora e che quest’anno dovrà confermarsi dopo la salvezza dell’anno scorso all’ultima giornata in serie A1. "Giocare in Italia è il sogno di molte pallavoliste – ribadisce la giovane giocatrice turca – Mi considero fortunata comunque per essere cresciuta in un ambiente pallavolistico di altissimo livello. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - L’Omag completa il puzzle. Arriva l’opposto Eroktay

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Da Balboni a Barelli: si completa il puzzle dei sottosegretariNella giornata di oggi si sono definiti i nomi dei sottosegretari, portando a compimento una fase di nomine che ha coinvolto diversi settori.

Omag Mt San Giovanni: arriva la giovane Giuliani per la Serie A1Una nuova atleta si unisce alla squadra di Serie A1: si tratta di una giovane giocatrice proveniente dalla categoria giovanile, che ha già mostrato...

Temi più discussi: Volley Mercato: Pelin Eroktay completa il roster della Omag; Volley mercato 2026/27: il tabellone dei movimenti in Serie A1; Tennis. Subito fuori Svrcina. Oggi tocca a De Jong; Volley Mercato: Sveva Parini lascia la Omag, giocherà al Monviso.

Volley Mercato: Pelin Eroktay completa il roster della OmagLa schiacciatrice turca sarà l'opposta della formazione marignanese nella prossima stagione. Arrivare in Italia corona il mio sogno di pallavolista ha dichiarato al primo approccio con il nuovo cl ... corrieredellosport.it

#OmagMTSanGiovanniMarignano - Results on X | Live Posts & Updates x.com

L’Omag-Mt è pronta per il raduno: Sarà un’altra stagione al verticeL’Omag-Mt è pronta per il raduno: Sarà un’altra stagione al vertice La Omag-MT San Giovanni si prepara per la nuova stagione di volley A2 con l'obiettivo di competere per la promozione in serie A1. ilrestodelcarlino.it