Lo sciopero prosegue oggi e domani | Inaccettabile la chiusura del sito

Lo sciopero dei lavoratori del gruppo farmaceutico Teva in Italia prosegue oggi e domani, con bandiere sindacali visibili sulla cancellata e lavoratori in sit-in. La protesta riguarda la chiusura di un sito produttivo, che i dipendenti considerano inaccettabile. La divisione coinvolta si occupa di principi attivi e la mobilitazione è stata indetta dai rappresentanti sindacali. La manifestazione si svolge davanti alla sede del sito, con nessuna comunicazione ufficiale di rientro o accordi raggiunti.

Bandiere delle organizzazioni sindacali sulla cancellata e lavoratori fuori. È riuscito lo sciopero dei lavoratori del gruppo farmaceutico Teva in Italia che ha in Tapi la divisione principi attivi. Ieri gli stabilimenti di Rho, Santhià, Caronno Pertusella e Villanterio si sono fermati e l’astensione dal lavoro solo a Villanterio proseguirà anche oggi e domani. Nel Pavese infatti lo stabilimento che conta 32 addetti è a rischio chiusura. "Tre giorni di sciopero peseranno sulla busta paga", fa sapere l’azienda ai dipendenti. Ma la busta dopo luglio potrebbero non riceverla più. "È inaccettabile la decisione di licenziare il 20% del personale, 93 addetti, e chiudere il sito di Villanterio – commentato le tre segreterie sindacali nazionali – Realtà industriali che godono di un’ottima salute finanziaria e registrano incrementi di fatturato anno dopo anno". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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