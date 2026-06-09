Livorno capoluogo della ricerca | 80 esperti per il mare Mediterraneo
Ottanta esperti si sono riuniti a Livorno per studiare il mare Mediterraneo e la produzione energetica. Il focus è sulla relazione tra nuove fonti di energia e la tutela delle coste. Si discute di strategie per conciliare le attività portuali con la conservazione dell’ambiente naturale. Non sono state ancora definite misure specifiche, ma l’obiettivo è trovare un equilibrio tra sviluppo e protezione del patrimonio costiero.
? Punti chiave? In Breve Il Museo di Storia Naturale del Mediterraneo ospiterà dall’16 al 18 giugno l’undicesimo Simposio Internazionale sul monitoraggio costiero. Dal 16 al 18 giugno 2026, il Museo di Storia Naturale del Mediterraneo di Livorno diventerà il centro nevralgico per la ricerca scientifica dedicata alla tutela degli ecosistemi marini. L’undicesima edizione del simposio internazionale intitolato Il Monitoraggio Costiero Mediterraneo: problematiche e tecniche di misura porterà a Livorno 80 autori stranieri provenienti da 17 nazioni differenti. L’evento mira a consolidare il dialogo tra discipline diverse per affrontare le sfide ambientali che il bacino mediterraneo deve gestire nel prossimo futuro. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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