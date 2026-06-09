Livorno capoluogo della ricerca | 80 esperti per il mare Mediterraneo

Notizia in breve

Ottanta esperti si sono riuniti a Livorno per studiare il mare Mediterraneo e la produzione energetica. Il focus è sulla relazione tra nuove fonti di energia e la tutela delle coste. Si discute di strategie per conciliare le attività portuali con la conservazione dell’ambiente naturale. Non sono state ancora definite misure specifiche, ma l’obiettivo è trovare un equilibrio tra sviluppo e protezione del patrimonio costiero.