Livelli più elevati di vitamina D a 30 e 40 anni proteggono dal rischio di demenza

Uno studio condotto dall’Università di Galway ha rilevato che livelli più alti di vitamina D a 30 e 40 anni sono associati a una riduzione del rischio di demenza. La ricerca ha identificato una correlazione tra la vitamina D e la proteina tau nel cervello, che potrebbe influenzare lo sviluppo di malattie neurodegenerative. I ricercatori hanno analizzato dati di soggetti giovani e di mezza età, evidenziando come valori elevati di questa vitamina possano avere effetti protettivi.

Gli scienziati dell’Università di Galway in Irlanda hanno scoperto che esiste una relazione tra la vitamina D e la proteina tau nel cervello. Secondo il team guidato dal professore David Mulligan, le persone di età compresa fra 30 e 40 anni con livelli più elevati di vitamina D potrebbero avere nel corso del tempo livelli più bassi di proteina tau. Lo studio, pubblicato su “ Neurology Open Access ”, suggerisce che la vitamina D in questa fascia d’età potrebbe essere un fattore protettivo contro la demenza. Perché è importante la vitamina D. La vitamina D è una vitamina liposolubile, cioè si scioglie nei grassi. Nell’uomo la forma biologicamente attiva è il calcitriolo e viene prodotta nei reni a partire da altre molecole simili come la vitamina D3 (colecalciferolo) e la vitamina D2 (ergocalciferolo). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Vitamina D: La Guida Completa 2026 (Valori Ideali, Dosaggi, Benefici)

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