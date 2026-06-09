LIVE Svezia-Italia Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027 in DIRETTA | le azzurre devono vincere e sperare
La partita tra Italia e Svezia, valida per le qualificazioni ai Mondiali di calcio femminile 2027, si sta svolgendo in diretta. Le azzurre devono ottenere una vittoria per mantenere vive le speranze di qualificazione. La sfida si gioca oggi e gli aggiornamenti vengono forniti in tempo reale. La partita è decisiva per entrambe le squadre coinvolte nel percorso di qualificazione.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amiche ed amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live di Italia – Svezia di calcio femminile, partita valida per le Qualificazioni ai Mondiali di calcio 2027. Dopo aver rifilato un onoro 3-0 all’ Arena Garibaldi di Pisa alle avversarie serbe lo scorso venerdì, l’11 di Andrea Soncin torna in campo contro le scandinave per un match non importante, di più nonostante la vittoria della Danimarca proprio sulle gialloblu renda ancor più complicata la possibilità di qualificazione diretta alla massima competizione per nazioni. Le azzurre, infatti, in quel di Goteborg davanti al pubblico del Gamla Ullevi Stadium, si qualificheranno senza passare dai playoff solamente se vinceranno ma, al tempo stesso, le danesi perderanno con la Serbia. 🔗 Leggi su Oasport.it
Segui gli aggiornamenti su Italia.
QUALIFICAZIONI MONDIALI FEMMINILI 2027: come funzionano, gironi e avversarie dell'Italia
Notizie e thread social correlati
LIVE Italia-Serbia, Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027 in DIRETTA: azzurre obbligate a vincere per sperareLe azzurre sono obbligate a vincere contro la Serbia nelle qualificazioni ai Mondiali di calcio femminile 2027.
LIVE Italia-Serbia, Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027 in DIRETTA: serve vincere per continuare a sperareDurante la partita di qualificazione ai Mondiali di calcio femminile 2027 tra Italia e Serbia, si è verificata una situazione di emergenza.
Temi più discussi: Dove vedere in tv Svezia-Italia, Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027: orario, programma, streaming; Calcio: Mondiali femminili - S2027 - Qualificazioni - Svezia - Italia - in diretta su Rai 2 09/06/2026 alle 18:50; Qualificazioni mondiali, Azzurre in partenza per Göteborg. Martedì con la Svezia l’ultima gara del girone; Svezia-Italia femminile, dove vedere la partita in tv e streaming.
Le azzurre s’impingono con il - grazie ai gol di Bergamaschi, Caruso e Bonansea Con il risultato di Danimarca-Svezia, padrone di casa momentaneamente in vantaggio 2-1, l’Italia sarebbe seconda nel suo raggruppamento. Solo la facebook
FELICIA - My System (LIVE) | Svezia | Gran Finale | Eurovision 2026 reddit
Svezia-Italia oggi in tv, Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027: orario, canale, streamingNon guardare la classifica, pensare a fare bene., progredire, alzare il livello. Oggi, martedì 9 giugno, si gioca alle 19:00 Svezia-Italia, ultimo atto ... oasport.it
Dove vedere in tv Svezia-Italia, Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027: programma, orario, streamingMartedì 9 giugno si concluderà il percorso della Nazionale italiana di calcio femminile nelle qualificazioni al Mondiale 2027. Le azzurre saranno ... oasport.it