LIVE Svezia-Italia Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027 in DIRETTA | le azzurre devono vincere e sperare

Notizia in breve

La partita tra Italia e Svezia, valida per le qualificazioni ai Mondiali di calcio femminile 2027, si sta svolgendo in diretta. Le azzurre devono ottenere una vittoria per mantenere vive le speranze di qualificazione. La sfida si gioca oggi e gli aggiornamenti vengono forniti in tempo reale. La partita è decisiva per entrambe le squadre coinvolte nel percorso di qualificazione.