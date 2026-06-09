LIVE Svezia-Italia Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027 in DIRETTA | le azzurre devono vincere e sperare

Da oasport.it 9 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La partita tra Italia e Svezia, valida per le qualificazioni ai Mondiali di calcio femminile 2027, si sta svolgendo in diretta. Le azzurre devono ottenere una vittoria per mantenere vive le speranze di qualificazione. La sfida si gioca oggi e gli aggiornamenti vengono forniti in tempo reale. La partita è decisiva per entrambe le squadre coinvolte nel percorso di qualificazione.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amiche ed amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live di Italia – Svezia di calcio femminile, partita valida per le Qualificazioni ai Mondiali di calcio 2027. Dopo aver rifilato un onoro 3-0 all’ Arena Garibaldi di Pisa alle avversarie serbe lo scorso venerdì, l’11 di Andrea Soncin torna in campo contro le scandinave per un match non importante, di più nonostante la vittoria della Danimarca proprio sulle gialloblu renda ancor più complicata la possibilità di qualificazione diretta alla massima competizione per nazioni. Le azzurre, infatti, in quel di Goteborg davanti al pubblico del Gamla Ullevi Stadium, si qualificheranno senza passare dai playoff solamente se vinceranno ma, al tempo stesso, le danesi perderanno con la Serbia. 🔗 Leggi su Oasport.it

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