LIVE Milan – Rangnick e Glasner sono i giorni della verità e delle scelte definitive

Sono stati esonerati l'amministratore delegato, il direttore sportivo, l'allenatore e il direttore tecnico. La società sta cercando i loro sostituti. La rivoluzione coinvolge anche i vertici societari e la guida tecnica del club. La situazione è in fase di definizione e non ci sono ancora annunci ufficiali. La squadra si prepara a nuovi cambiamenti in vista della prossima stagione. I nomi dei potenziali sostituti non sono stati ancora comunicati.

Dopo l'azzeramento dei vertici societari (Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada) e tecnici (Igli Tare e Massimiliano Allegri), il proprietario Gerry Cardinale valuta come riorganizzare il club. Il Milan ha incontrato Oliver Glasner, uno dei due nomi per la panchina avanzati da Ralf Rangnick, che a ore dovrà dare una risposta al Milan sull'accettazione o meno dell'incarico di direttore tecnico. Rimane, però, sullo sfondo anche l'alternativa: Ramón Planes nel ruolo di direttore sportivo e Mauricio Pochettino per il ruolo di allenatore. La prima idea sarebbe caldeggiata più da Calvelli, l'uomo che ha ereditato i compiti dell'amministratore delegato da Giorgio Furlani. Il secondo scenario sarebbe l'idea di Zlatan Ibrahimovic. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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