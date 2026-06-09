L’indagine della Statale Molestie sui mezzi pubblici per il 29% delle studentesse nell’indifferenza dei presenti

Da ilgiorno.it 9 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un’indagine condotta dall’Università Statale di Milano ha rilevato che il 29% delle studentesse che usano regolarmente i mezzi pubblici ha subito molestie a bordo o alle fermate. I dati mostrano che molte di queste esperienze avvengono senza che ci siano interventi da parte di altri presenti. L’indagine si concentra su un campione di studenti e lavoratori universitari, evidenziando la diffusione di episodi di molestia nei trasporti pubblici.

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Ha avuto esperienza diretta di molestie a bordo o alle fermate dei mezzi pubblici quasi una persona su tre fra quelle che li utilizzano con regolarità e che studiano o lavorano all’ Università Statale di Milano. E nella stragrande maggioranza dei casi chi subisce un sopruso, paga anche la paura di esporsi o l’indifferenza dei presenti. Detto altrimenti: raramente riceve aiuto. Come ovvio, la qualità, la vivibilità e la pulizia degli spazi, così come la presenza di personale e l’illuminazione, risultano determinanti nel generare fiducia nei passeggeri. Quella fiducia che, invece, manca in particolare a donne, anziani, persone con disabilità e minoranze. Questi, in sintesi, gli esiti di un’ inchiesta sulla percezione di sicurezza nel trasporto pubblico locale condotta dall’ateneo tra i suoi iscritti – 1. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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