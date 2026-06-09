L’ideologia che non vediamo | algoritmi e miliardari ci controllano Quando iniziamo la lotta?

Gli algoritmi e le piattaforme di grandi dimensioni raccolgono dati sugli utenti e influenzano le loro scelte quotidiane. Questi sistemi, sviluppati da aziende con capitali miliardari, determinano cosa vediamo e come interagiamo online. La maggior parte delle persone non è consapevole di questo controllo invisibile, che si inserisce nelle abitudini senza che ci siano segnali evidenti. La presenza di questa influenza si manifesta nel modo in cui formattiamo le nostre opinioni e decisioni.

L’Ideologia è morta? No. È solo invisibile e ci sta formattando il cervello, ci viviamo talmente dentro da non riconoscerla così da farla nostra senza resistenze. Viviamo in un mondo di libertà apparente in cui non siamo veri padroni di noi stessi. Ogni mattina ci svegliamo con la sensazione di essere i registi assoluti della nostra esistenza. Con un tocco sullo schermo decidiamo cosa acquistare, quale informazione consumare, quale opinione sposare. Eppure, questa libertà è una vernice sottile stesa su un meccanismo che non abbiamo scelto. Questa non è un era “post-ideologica”. Siamo invece immersi in un modello invisibile ma pervasivo, una struttura di potere dove i titani delle big tech... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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