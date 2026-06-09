Libano Netanyahu rifiuta limiti | l’accordo con Trump è fragile
Il primo ministro israeliano ha rifiutato di accettare limiti operativi nell’ambito di un accordo con l’amministrazione Trump, considerando fragile l’intesa. La posizione di Netanyahu riguarda le restrizioni in relazione all’offensiva contro obiettivi a Beirut. La decisione potrebbe influenzare le reazioni dell’Iran, che ha un ruolo rilevante nella regione, e mettere alla prova la tenuta dell’accordo tra gli Stati Uniti e Israele.
? Punti chiave? In Breve Netanyahu e Trump spingono verso una nuova escalation in Libano. Il premier Netanyahu accetta momentaneamente di sospendere l’offensiva contro il regime islamico, ma rifiuta ogni tipo di limitazione operativa sulle azioni a Beirut. Questa posizione mantiene l’accordo con il presidente Trump in uno stato di estrema fragilità, rendendo una nuova fase di scontamenti armati un evento inevitabile. L’ingranaggio di un conflitto che non si ferma. Il rapporto tra i due leader sembra ormai intrappolato in una dinamica ripetitiva e consolidata. Da un lato, Netanyahu subisce forti spinte interne che lo portano a ignorare i suggerimenti americani volti a moderare l’intensità delle ostilità con i nemici di Israele. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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