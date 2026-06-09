Libano Netanyahu rifiuta limiti | l’accordo con Trump è fragile

Notizia in breve

Il primo ministro israeliano ha rifiutato di accettare limiti operativi nell’ambito di un accordo con l’amministrazione Trump, considerando fragile l’intesa. La posizione di Netanyahu riguarda le restrizioni in relazione all’offensiva contro obiettivi a Beirut. La decisione potrebbe influenzare le reazioni dell’Iran, che ha un ruolo rilevante nella regione, e mettere alla prova la tenuta dell’accordo tra gli Stati Uniti e Israele.