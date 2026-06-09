Libano il 41% dei raid a nord del fiume Litani | così Israele ha esteso verso Beirut la guerra a Hezbollah

Nel nord del fiume Litani, il 41% dei raid condotti da Israele si sono concentrati in questa zona, segnando un’estensione delle operazioni militari verso Beirut e Hezbollah. La regione precedentemente fungeva da “zona cuscinetto” per contenere il gruppo armato, ma ora questa area strategica viene interessata dagli attacchi. La presenza di raid in questa zona rappresenta un allargamento delle operazioni militari israeliane rispetto a precedenti limitazioni geografiche.

C’era una volta la “ zona cuscinetto ” estesa fino al fiume Litani, limite – politico e simbolico oltre che strategico – oltre il quale ricacciare Hezbollah. Per anni il corso d’acqua che si trova a 30 km a nord della Blue Line è stato indicato da Israele come il punto di equilibrio per garantire la sicurezza del nord di Israele. “Se il mondo non rimuoverà Hezbollah a nord del fiume Litani in conformità con la Risoluzione 1701, Israele lo farà”, disse nel settembre 2024 l’allora ministro degli Esteri Israel Katz, oggi responsabile della Difesa. All’epoca l’obiettivo di Tel Aviv era applicare il documento delle Nazioni Unite che dal 2006 prevede una zona libera da milizie tra la “Blue Line” e, appunto, il Litani. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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Raid aerei israeliani in Libano mentre Hezbollah lancia razzi e droni

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