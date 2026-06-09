Dalle vittorie sul rettangolo verde a quelle sul campo da padel. Francesco Totti e Tomas Locatelli si sono aggiudicati l’Istanbul Open, quarta tappa dell’ EA7 World Legends Padel Tour 2026, il circuito creato appositamente per questo sport e riservato alle ex leggende del calcio. L’ex capitano della Roma e l’ex fantasista di Milan e Bologna hanno superato in finale la coppia formata da Fernando Llorente e Vincent Candela, ex compagno proprio del Pupone in maglia giallorossa ribaltato anche il risultato del girone che aveva visto vincere lo spagnolo e il francese. Totti e Locatelli hanno trionfato con il punteggio di 9-7 nel match finale giocato al Rixos Tersane dove sono confluiti migliaia di tifosi per assistere all’evento. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Segui gli aggiornamenti su Roma.

© Sport.quotidiano.net - L’ex fantasista rossoblù e il campione della roma hanno vinto la quarta tappa dell’"ea7 world legends tour». Locatelli e Totti, i signori del Padel: trionfo a Istanbul

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

L’EA7 World Legends Padel Tour sbarca a New York: Gallinari e tutte le stelle presentiL’EA7 World Legends Padel Tour arriva a New York, con numerose stelle del circuito internazionale presenti.

EA7 World Legends Padel Tour: la coppia Toni-Ceccarelli trionfa a New York e si qualifica per le finali di DubaiDurante il torneo EA7 World Legends Padel Tour a New York, la coppia composta da Toni e Ceccarelli ha vinto la finale e si è qualificata per le...