Il dormitorio pubblico ha chiuso i battenti e i senzatetto si sono ritrovati per strada. Il caso di Pietro, ultra settantenne, alcolista, gravemente malato, è emblematico. A lui, la Caritas ha detto che potrà avere un’ accoglienza notturna da fine mese. I servizi sociali erano informati. Il problema è che l’uomo non ha trovato una soluzione per queste settimane: l’auto dove dormiva fino allo scorso anno gli è stata sequestrata. Un’abitazione non l’ha più da tempo e la pensione non gli basta per vivere. Così, la scorsa notte, ha dovuto chiedere una mano ai compagni di strada che lo hanno condotto in un tugurio. Con lui c’erano altri tre uomini che prima dormivano pure loro al dormitorio e ora si ritrovano con qualche coperta stesa a terra, tra sporcizia e topi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’emergenza estiva: chiuso il dormitorio. Senzatetto allo sbando

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