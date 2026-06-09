Un dialogo tra due persone ha portato a una discussione sulla stima reciproca. Una delle parti afferma di essere stimata dall’altra, rispondendo di stimarsi a sua volta. Nel frattempo, una piattaforma di intelligenza artificiale ha descritto il pensiero di una scrittrice come caratterizzato da un cinismo affilato, rifiuto della retorica sentimentale e attacco alle ipocrisie moderne. La conversazione si svolge in un clima di distacco e assenza di riconoscimento reciproco.

Bologna, 9 giugno 2026 – Lei non la degna di uno sguardo, non cerca aiuto o amicizia. Invece Chat Gpt quando parla di Guia Soncini si genuflette: “Il pensiero si distingue per un cinismo affilato, un rifiuto totale della retorica sentimentale e un costante attacco alle ipocrisie moderne. La sua scrittura mira a smontare i feticci del progressismo da salotto, del femminismo da social e del moralismo digitale”. Chirurgia sociale, fiera misantropia. Una provocatrice professionista. Praticamente Ricky Gervais, il cervello gemello immune dal ricatto del consenso (Soncini lo cita spesso: perché qualcuno non fa uno sforzo per metterli insieme un paio d’ore su un palcoscenico, tutti e due con il bisturi in mano?). 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - “Lei mi stima? Anch’io mi stimo”. Soncini, la sublime arte del cinismo

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