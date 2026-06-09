Legge 104 l' Inps aggiorna i massimali ma l' assenza blocca la maturazione di ferie tredicesima e Tfr La guida

Da ilmessaggero.it 9 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'Inps ha aggiornato i massimali relativi ai congedi previsti dalla Legge 104, ma l'assenza di un intervento legislativo blocca la maturazione di ferie, tredicesima e Tfr. La modifica riguarda i limiti di durata del congedo, senza però modificare le norme sui diritti economici e sulle retribuzioni. La guida ufficiale dell'ente chiarisce che, fino a nuovi provvedimenti, le ferie e gli altri benefici non maturano correttamente in assenza di aggiornamenti legislativi.

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L'aggiornamento dei massimali Inps per il congedo straordinario previsto dalla Legge 104 riporta al centro dell'attenzione uno degli strumenti più importanti per i lavoratori che assistono un familiare con disabilità grave. Si tratta di una misura che consente di sospendere l'attività lavorativa fino a un massimo complessivo di due anni, mantenendo il diritto a un'indennità economica e alla copertura contributiva. Una possibilità fondamentale per migliaia di caregiver che ogni giorno devono conciliare lavoro e assistenza, ma che nasconde effetti spesso sottovalutati. Se da un lato il congedo garantisce una tutela economica durante l'assenza, dall'altro può incidere in modo significativo su alcune delle principali voci che compongono il trattamento complessivo del lavoratore. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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