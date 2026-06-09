Legge 104 l' Inps aggiorna i massimali ma l' assenza blocca la maturazione di ferie tredicesima e Tfr La guida

Notizia in breve

L'Inps ha aggiornato i massimali relativi ai congedi previsti dalla Legge 104, ma l'assenza di un intervento legislativo blocca la maturazione di ferie, tredicesima e Tfr. La modifica riguarda i limiti di durata del congedo, senza però modificare le norme sui diritti economici e sulle retribuzioni. La guida ufficiale dell'ente chiarisce che, fino a nuovi provvedimenti, le ferie e gli altri benefici non maturano correttamente in assenza di aggiornamenti legislativi.