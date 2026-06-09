La vicepresidente della Regione Toscana ha visitato oggi alcuni immobili confiscati alle mafie nella regione. Questi beni sono stati soggetti a interventi di riqualificazione con il contributo di fondi regionali. La serie di sopralluoghi fa parte di un monitoraggio continuo sulla gestione e il recupero di queste proprietà. La visita si inserisce in un’attività di controllo e verifica dello stato dei beni confiscati in Toscana.

Prosegue la serie di sopralluoghi che la vicepresidente della Regione Toscana Mia Diop sta compiendo sui beni confiscati alle mafie in Toscana, oggetto di interventi di riqualificazione realizzati anche grazie a contributi regionali. Oggi Diop sarà infatti a Monteroni d’Arbia per visitare l’avvio delle esperienze nate nella frazione di Ponte a Tressa all’interno di un gruppo di immobili sottratti alla criminalità organizzata. La vicepresidente sarà accolta dal sindaco Gabriele Berni alle 11 nella Sala delle Macine del Mulino Fortificato in piazzetta del Mulino 15. A seguire il sopralluogo sugli immobili in via Lelio Basso oggi adibiti ad alloggi Erp, spazi associativi e magazzino comunale. Nell’agosto scorso era stato inaugurato il nuovo Circolo Arci di Ponte a Tressa, appunto sistemato in locali definitivamente confiscati alla mafia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Legalità più forte della mafia. La vice presidente della Regione oggi visita gli immobili confiscati

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