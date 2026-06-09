Lega Zaia punta al potere | vuole gestire liste e Meloni

Zaia mira a ottenere il controllo sulla gestione delle liste e sulla partecipazione alle decisioni politiche, incluso un ruolo nei rapporti con Meloni. Non sono stati specificati i poteri esatti richiesti per accettare la vice-segreteria. L’accordo potrebbe influenzare il rapporto tra Salvini e Meloni, con possibili ripercussioni sulla distribuzione delle responsabilità e delle influenze all’interno del partito. Nessuna informazione aggiuntiva sui dettagli dell’intesa è stata resa pubblica.

? Punti chiave? In Breve? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,3% (Q1 2026). La crescita modesta del PIL riflette la stabilità economica su cui Zaia basa le sue rivendicazioni di potere. Fonte Eurostat? Zaia mette sul tavolo richieste di potere per accettare il ruolo di vice nella Lega. Il clima all’interno della Lega si scalda in vista della riunione federale di mercoledì, mentre Zaia delinea le condizioni necessarie per la sua possibile nomina come vicesegretario. L’ex presidente del Veneto non intende accettare un ruolo di pura rappresentanza, ma punta a ottenere un controllo concreto sulle liste per le prossime elezioni politiche. Il leader veneto richiede infatti di poter gestire, insieme a figure come Fedriga, Attila Fontana e Fugatti, la selezione dei candidati e la definizione della linea politica del partito. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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