Diverse cantine italiane non dispongono di wine suite, strutture che offrono esperienze di soggiorno direttamente in vigna. Nonostante il turismo del vino continui a crescere, alcune aziende non sono in grado di attrarre i visitatori con queste strutture. La mancanza di wine suite limita le offerte di ospitalità e può influire sulla competitività nel settore. La differenza tra cantine con e senza queste strutture si nota nelle richieste di prenotazione e nelle visite organizzate.

Il turismo del vino italiano continua a crescere, ma non tutte le cantine riescono a intercettarlo allo stesso modo. Aumentano i visitatori, crescono le esperienze richieste, si allungano le permanenze medie. Eppure, gran parte delle aziende vitivinicole italiane resta ancora fuori dalla partita dell’ospitalità vera e propria. Mancano camere, investimenti immobiliari, personale dedicato. Soprattutto nelle aziende di dimensioni medio-piccole, il rischio è che l’enoturismo si fermi alla degustazione delle 11 del mattino e alla vendita di qualche bottiglia. Secondo il Rapporto sul Turismo Enogastronomico Italiano curato da Roberta Garibaldi, il 70 per cento degli intervistati dichiara di aver svolto almeno una vacanza negli ultimi tre anni con una motivazione primaria legata al cibo, in crescita del 12 per cento rispetto all’anno precedente e del 49 per cento rispetto al 2016. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Le wine suite che mancano alle cantine

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