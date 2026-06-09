le prime pagine di oggi

Intesa Sanpaolo ha presentato un'offerta di acquisto per Monte dei Paschi di Siena. Nel frattempo, sono stati sospesi gli attacchi tra le parti coinvolte. La proposta di Intesa è arrivata dopo settimane di tensioni e negoziati. La decisione di sospendere le ostilità si è verificata oggi, senza ulteriori dettagli sui termini dell'offerta. La situazione rimane in evoluzione, con sviluppi che saranno seguiti nelle prossime ore.

L'offerta di acquisto di Intesa per Monte dei Paschi di Siena, la sospensione degli attacchi fra Iran e Israele, e i risultati delle elezioni amministrative Le due notizie principali in apertura sui giornali di oggi sono l’offerta pubblica di acquisto e scambio presentata da Intesa Sanpaolo per acquisire il gruppo bancario Monte dei Paschi di Siena, arrivata il giorno dopo la proposta di Banco BPM di fusione con MPS, e l’andamento dei combattimenti fra Iran e Israele, con una nuova sospensione degli attacchi su iniziativa del presidente degli Stati Uniti Trump dopo quelli che si sono scambiati i due paesi nella giornata di ieri. Il Fatto, la Verità e Libero continuano a occuparsi della... 🔗 Leggi su Ilpost.it

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