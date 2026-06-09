Le prime pagine dei quotidiani sportivi – 09 giugno 2026

Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi, 9 giugno 2026, sono Tuttosport, Corriere dello Sport e La Gazzetta dello Sport.

Calciomercato Inter LIVE: Frattesi nel mirino della Juve, Calhanoglu resta in nerazzurro. Ma dalla Turchia arriva un’indiscrezione su Barella Dumfries saluta l’Inter e raggiunge Mourinho al Real Madrid: nuova sfida per l’olandese. L’analisi di Marca Inter Women Como finisce 0-3. Si chiude con una sconfitta la stagione delle nerazzurre già certe del secondo posto L’Italia U17 è Campione d’Europa: battuto il Belgio ai rigori! Anche tre nerazzurri nel gruppo: i complimenti dell’Inter L’Inter si gode il talento di Mattia Mosconi: la favola del gioiello di Grosio che ha conquistato San Siro dopo i sacrifici in Valtellina Settore Giovanile Inter, settimana di gioia per la filiera nerazzurra: l’Under 15 è in semifinale scudetto, Donato in gol con l’italia U17. 🔗 Leggi su Internews24.com

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