BARGNESI 6 Le due forzature che rianimano la Virtus ad inizio terzo quarto rischiano di costare caro ai suoi, ma la sua regia è illuminata. JACKSON 6,5 Parte forte, poi si eclissa. Come spesso gli capita, riemerge quando conta di più. D’ALESSANDRO 5,5 Dedito alla sciabola più che al fioretto. La partita d’altronde si sporca presto e lui si adatta. ACUNZO 7 Dissemina perle lungo tutto l’arco del match e anche in difesa tiene botta. VEDOVATO 5 Meglio quando fa le cose semplici, ma a questi livelli ci vuole altro. STRAUTMANIS 7 Il vestito buono lo tira fuori al momento più opportuno: impatto tostissimo. PASSONI 6,5 Scorrazza a destra e a sinistra, le dà e le prende, lotta a rimbalzo. E annulla Toscano, ovvero colui che un tempo gli toglieva il posto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Le pagelle. Strautmanis solido. Jackson si sente. Acunzo maturo. Vedovato in ombra

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Le pagelle. Jackson presente. Fattore Vedovato. Bargnesi guastatore. Passoni energeticoUn giocatore segna un gol decisivo nel primo tempo, contribuendo alla vittoria della squadra.

Adriana Volpe si sente Gandhi. Raul, Renato e Lucia sono trasferelli: le pagelle del Grande Fratello VipNella puntata del 8 maggio 2026 del Grande Fratello Vip, si sono svolti vari confronti tra i concorrenti, con alcuni di loro che sono stati...