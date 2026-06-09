Le pagelle Strautmanis solido Jackson si sente Acunzo maturo Vedovato in ombra

Da sport.quotidiano.net 9 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il giocatore Bargnesi ottiene un 6, con due forzature che riaccendono la Virtus all'inizio del terzo quarto, rischiando di compromettere la partita, ma la sua regia si distingue. Strautmanis si conferma solido, mentre Jackson si fa sentire in campo. Acunzo dimostra maturità, mentre Vedovato resta in ombra durante l'incontro.

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BARGNESI 6 Le due forzature che rianimano la Virtus ad inizio terzo quarto rischiano di costare caro ai suoi, ma la sua regia è illuminata. JACKSON 6,5 Parte forte, poi si eclissa. Come spesso gli capita, riemerge quando conta di più. D’ALESSANDRO 5,5 Dedito alla sciabola più che al fioretto. La partita d’altronde si sporca presto e lui si adatta. ACUNZO 7 Dissemina perle lungo tutto l’arco del match e anche in difesa tiene botta. VEDOVATO 5 Meglio quando fa le cose semplici, ma a questi livelli ci vuole altro. STRAUTMANIS 7 Il vestito buono lo tira fuori al momento più opportuno: impatto tostissimo. PASSONI 6,5 Scorrazza a destra e a sinistra, le dà e le prende, lotta a rimbalzo. E annulla Toscano, ovvero colui che un tempo gli toglieva il posto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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