le nozze di diamante di francesca berni e vittorio vannuccini

Notizia in breve

Oggi a Prato, Francesca Berni e Vittorio Vannuccini hanno celebrato le loro nozze di diamante, segnando 60 anni di matrimonio. La coppia ha festeggiato questa ricorrenza con amici e familiari, in un evento che ha richiamato l’attenzione di chi li conosce da lungo tempo. La cerimonia si è svolta in modo semplice, tra sorrisi e ricordi condivisi.