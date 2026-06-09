Le nozze di diamante di Francesca Berni e Vittorio Vannuccini
Oggi a Prato, Francesca Berni e Vittorio Vannuccini hanno celebrato le loro nozze di diamante, segnando 60 anni di matrimonio. La coppia ha festeggiato questa ricorrenza con amici e familiari, in un evento che ha richiamato l’attenzione di chi li conosce da lungo tempo. La cerimonia si è svolta in modo semplice, tra sorrisi e ricordi condivisi.
Prato, 9 giugno 2026 – Nozze di Diamante: oggi Francesca Berni e Vittorio Vannuccini festeggiano 60 anni di matrimonio. Un traguardo importantissimo. I figli, con le loro famiglie, i nipoti e pronipoti li ringraziano di cuore per tutto quello che hanno fatto e continuano a fare per loro, e per i valori di amore, famiglia e dedizione che hanno saputo trasmettere nel corso degli anni. Alla coppia giungano anche le più sincere felicitazioni del nostro giornale. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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