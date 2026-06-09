Le interviste Pucci | Dobbiamo tutti dare di più per vincere

A Lucca, un giocatore ha segnato uno dei pochi punti della sua squadra durante la partita, che stava incontrando notevoli difficoltà. In un’intervista, ha dichiarato che tutti devono impegnarsi di più per ottenere la vittoria. La sua prestazione si distingue come una delle migliori della squadra, che ha faticato molto nel corso dell’incontro. La partita ha evidenziato le difficoltà incontrate dalla squadra in campo.

A Lucca è stato uno dei migliori. Praticamente l’unico a segnare quando la Mens Sana faceva una fatica incredibile. Alessandro Pucci dopo la sconfitta di gara 1 non si nasconde dietro a un dito e analizza con lucidità cosa non ha funzionato. "Abbiamo giocato bene il primo quarto, ma nel secondo non siamo riusciti a mantenere la stessa intensità. Siamo usciti dalla partita e non abbiamo fatto quello che avevamo preparato. Non siamo stati aggressivi nel contenere il loro tiro da tre, gli abbiamo permesso di prendere fiducia e poi abbiamo subìto per tutta la gara la loro grande efficacia dall’arco". "Ho cercato – aggiunge – di dare il mio contributo e una spinta alla squadra. Non ho mai mollato e penso che lo stesso valga per i miei compagni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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Pucci a Sanremo, questione di Stato per destre bugiarde

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