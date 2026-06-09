Sabato 6 giugno si è svolta la prima volta in notturna l'apertura delle competizioni dei giovanissimi sbandieratori e musici under 15, parte delle manifestazioni del Niballo Palio di Faenza 2026. L’evento coinvolge i cinque rioni della città e si tiene regolarmente dal 2003. La gara si è tenuta in una cornice serale, segnando un’edizione speciale di questa fase delle competizioni giovanili.

Come avviene dal 2003, l’apertura delle competizioni fra i cinque rioni faentini nella Manifestazioni del Niballo Palio di Faenza 2026 è avvenuta sabato 6 giugno in notturna, per la prima volta, con le competizioni dei giovanissimi sbandieratori e musici, under 15, dei 5 Rioni Faentini. In piazza del Popolo è andato in scena il 24° Torneo Giovanissimi Alfieri Sbandieranti e Musici del Palio del Niballo. Al Torneo hanno partecipato oltre un centinaio fra alfieri sbandieranti e musici dei cinque rioni faentini. Sono state 9 le competizioni disputate. Ottime prestazioni ha offerto il Rosso che, si è imposto in ben 4 competizioni, due successi per il Verde, una vittoria a testa per Borgo, Giallo e Nero. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Le competizioni dei giovanissimi sbandieratori e musici, under 15

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